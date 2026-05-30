Армения будет выбирать между предательством и союзником

Елена Острякова.  
30.05.2026 19:47
  (Мск) , Москва
Предстоящие парламентские выборы в Армении являются «экзистенциальными и судьбоносными» для армянского и русского народов, поскольку премьер-министр Никол Пашинян ведет страну к полному разрыву с Россией.

Об этом депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил на конференции в Москве, посвященной 30-летию Института стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Армяне используют к своей выгоде существующие между нами торгово-экономические отношения, но при этом в прошлом году приняли закон о начале вступления Армении в ЕС.

А страны ЕС уже впереди планеты всей в конфронтации с РФ. Уже США хотя бы на словах ставят целью прекращение этого конфликта, а ЕС совершенно очевидно является врагом РФ и делает все, чтобы нанести ей ущерб.

И в этот момент правительство «союзной» Армении берет курс на вхождение в ЕС, признавая тот факт, что это означает выход из ЕАЭС, с которым связаны все экономические успехи Армении за последние годы!» – сказал Затулин.

Он напомнил, что Россия веками защищала армянский народ от уничтожения, но уточнил, что Москва несет частичную ответственность за разгром Арцаха (Нагорного Карабаха).

