Китаю не нужен ни Зеленский, ни Навроцкий
Россия нужна Китаю как безопасная транзитная страна.
Об этом китаист Николай Вавилов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Китай, когда является центром мира, ему нужны государства-транзитеры, причем, беспрепятственные. Ему очень важно, чтобы на пути не было препятствий и границ в виде Зеленского, Навроцкого и войны. Нужен прямой поезд, который в Пекине загружается и беспрепятственно доходит», – сказал Вавилов.
По его мнению, Россия постепенно становится такой страной.
«При Ху Цзиньтао, который с Обамой отношения строил, в Европу приходило 10 пар поездов в год. Сейчас 20 тысяч. То есть, он сознательно душил. Мостов не было на Амуре до 2022 года», – сказал Вавилов.
«А сейчас строится новый большой путь. У нас сейчас в четыре раза возрастет грузопоток по железной дороге между Китаем и Россией. Это один из результатов поездки Путина», – добавил ведущий подкаста политолог Алексей Чадаев.
