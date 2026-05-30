Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия нужна Китаю как безопасная транзитная страна.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Китай, когда является центром мира, ему нужны государства-транзитеры, причем, беспрепятственные. Ему очень важно, чтобы на пути не было препятствий и границ в виде Зеленского, Навроцкого и войны. Нужен прямой поезд, который в Пекине загружается и беспрепятственно доходит», – сказал Вавилов.

По его мнению, Россия постепенно становится такой страной.

«При Ху Цзиньтао, который с Обамой отношения строил, в Европу приходило 10 пар поездов в год. Сейчас 20 тысяч. То есть, он сознательно душил. Мостов не было на Амуре до 2022 года», – сказал Вавилов.