Вучич может из интригующего президента превратиться в пророссийского премьера

Елена Острякова.  
30.05.2026 19:41
  (Мск) , Москва
Для президента Сербии Александра Вучича, пытавшегося играть в многовекторность в условиях противостояния России и Запада, и, несмотря на уступки Брюсселю, получившего протесты прозападной оппозиции в Белграде, было бы выгодно досрочно уйти в отставку, что позволит ему сохранить рейтинг и претендовать на кресло нового премьера.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила эксперт Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В случае сложения полномочий вероятность того, что он останется на русофильском треке существенно выше, чем, если он будет сохранять пост президента до истечения нормативного срока.

Потому что его электорат в целом русофильский. Да, он не евроскептический, а нейтральный. Но этот электорат делает на него ставку, потому что он умеет балансировать между США, ЕС, Китаем и Россией.

Для него отказ от трека России грозит большой потерей электората, а еврооптимисты к нему все равно не примкнут.

При сохранении поста президента под большим давлением Брюсселя (и мы еще не знаем, в каком ключе идут разговоры с американцами, мне кажется, не в самом позитивном), вероятность потери для него электората значительно выше. Потому что ЕС взял четкий нарративный курс на то, что киевский режим побеждает», – сказала Энтина.

Полномочия Вучича истекают в 2027 году.

Спикер Народной скупщины Сербии Анна Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах осенью.

