«Украина угрожает разорвать и выбросить на помойку белорусскую карту Трампа» – Бортник

Игорь Шкапа.  
30.05.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Встречей с самопровозгласившей себя «президентом Белоруссии» Светланой Тихановской [диктатор] Владимир Зеленский пытается шантажировать США.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт называет встречу «инструментом в умелых руках» и считает ее элементом давления на Трампа.

«Это подрывает попытки создать из Беларуси оффшорную зону, буферную зону для политических и торговых отношений между США и Российской Федерацией», – сказал Бортник.

Он обращает внимание, что, согласно информации «Блумберг», семья Трампа и его бизнес-партнеры намерены инвестировать в калийную промышленность Белоруссии, а потому просил ЕС ослабить санкции против Минска.

«А Украина, поскольку хочет получить американские ракеты, американскую поддержку и американские санкции в отношении Москвы, через Тихановскую, через риторику в отношении Беларуси, через угрозу возможной войны между Украиной и Беларусью, таким образом передаёт приветы Трампу. Или Трамп принимает во внимание украинские просьбы и интересы, или ему ничего не удастся сделать через Беларусь, и Украина просто перевернёт и разорвёт, выбросит эту политическую карту на помойку», – говорит Бортник.

Он предполагает, что Украина «нащупала свой рычаг, возможно, давления на американскую администрацию».

 

