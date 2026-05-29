Спасайтесь, кто может: киевский политтехнолог бросил клич вымирающей Украине 

Игорь Шкапа.  
29.05.2026 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 78
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За четыре года войны население Украины сократилось на 10 миллионов человек.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За четыре года войны население Украины сократилось на 10 миллионов человек. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«К сожалению, динамика депопуляции Украины более чем наглядна, когда за четыре года войны, при том, что процент жертв среди некомбатантов здесь пониже будет, чем в Корейскую, Вьетнамскую войну или Вторую мировую войну, но тем не менее куда-то делись ещё минус 10 миллионов.

Я думаю, сейчас в Украине от силы осталось 20-22 миллиона, это в лучшем случае. Динамика снижения численности населения, по-моему, на лицо», – сказал эксперт.

По его словам, в этой ситуации людям не остаётся ничего другого, как выживать и думать о собственной безопасности.

«Государство эту безопасность вряд ли обеспечит. Оно уже раз нам предложило ехать на майские на шашлыки, при этом ничего не сделало для того, чтобы люди смогли себя обезопасить.

И многим киевлянам, которые так неосторожно пытались выехать за пределы столицы куда-нибудь на запад [после начала СВО], это стоило жизни. То, что происходило здесь, на Житомирской трассе, я запомнил на всю оставшуюся жизнь», – резюмировал Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Спасайтесь, кто может: киевский политтехнолог бросил клич вымирающей Украине 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить