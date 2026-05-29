Спасайтесь, кто может: киевский политтехнолог бросил клич вымирающей Украине 

За четыре года войны население Украины сократилось на 10 миллионов человек.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, динамика депопуляции Украины более чем наглядна, когда за четыре года войны, при том, что процент жертв среди некомбатантов здесь пониже будет, чем в Корейскую, Вьетнамскую войну или Вторую мировую войну, но тем не менее куда-то делись ещё минус 10 миллионов. Я думаю, сейчас в Украине от силы осталось 20-22 миллиона, это в лучшем случае. Динамика снижения численности населения, по-моему, на лицо», – сказал эксперт.

По его словам, в этой ситуации людям не остаётся ничего другого, как выживать и думать о собственной безопасности.