Только вынужденный ответ: у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран – Путин

Европейские политики лгут своим народам о намерении РФ напасть на них, чтобы оправдать собственную агрессивную политику и непомерные траты на войну.

Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские политики практически ежедневно заявляют о том, что они готовятся к войне с Россией. И логичный вопрос: а мы готовимся к тому, что они готовятся к войне с нами?», – спросил журналист.

«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией – это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это грубая, наглая ложь. Но, как говорил Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики и СМИ в свою ежедневную практику. У Россия никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран», – подчеркнул Путин.