«Становится уже проблемой безопасности»: МИД Украины жалуется, что ЕС высосал трудоспособное население

Многие европейские государства не хотят возвращения миллионов украинских беженцев домой.

Об этом на заседании украинского парламента заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат парламента Сергей Вельможный спросил, что делает правительство для стимулирования возвращения беженцев.

«По данным ООН, за рубежом до сих пор находятся более 6 миллионов украинцев, а опрос показывает, что доля тех, кто планирует вернуться, упала ниже 40%.

Без этих людей восстановление страны невозможно. Нехватка жилья и работы – главные причины, почему люди не желают возвращаться на Украину. И нам нужна стратегия уже сейчас.

Обсуждается ли перенаправление европейских выплат беженцам на создание рабочих мест на Украине?» – спросил Вельможный.