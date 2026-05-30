«Становится уже проблемой безопасности»: МИД Украины жалуется, что ЕС высосал трудоспособное население
Многие европейские государства не хотят возвращения миллионов украинских беженцев домой.
Об этом на заседании украинского парламента заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Депутат парламента Сергей Вельможный спросил, что делает правительство для стимулирования возвращения беженцев.
«По данным ООН, за рубежом до сих пор находятся более 6 миллионов украинцев, а опрос показывает, что доля тех, кто планирует вернуться, упала ниже 40%.
Без этих людей восстановление страны невозможно. Нехватка жилья и работы – главные причины, почему люди не желают возвращаться на Украину. И нам нужна стратегия уже сейчас.
Обсуждается ли перенаправление европейских выплат беженцам на создание рабочих мест на Украине?» – спросил Вельможный.
Сибига пообещал: будет запущена специальная «программа стимулирования возвращения», предусматривающая частичную компенсацию затрат на обратную дорогу и аренду жилья.
«По нашим данным, даже не 6, а 8 миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно становится уже проблемой безопасности.
Мы также видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах. Поэтому фактически нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они», – ответил министр.
Как сообщалось, в Киеве и Львове прошли митинги украинских националистов против политики Зе-режима по массовому завозу мигрантов как рабочей силы вместо погибших на фронте.
English version :: Читать на английском «Становится уже проблемой безопасности»: МИД Украины жалуется, что ЕС высосал трудоспособное население
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: