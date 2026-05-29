Ветераны ВСУ оказываются полностью брошены своим государством, скатываются и заканчивают жизнь самоубийством.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я просто видел, как нас набирали с самого начала, с набора, как мы начинали, чем это все закончилось. Кому мы остались нужны? Я это все прекрасно видел, прочувствовал. Кто из пацанов как закончил? Не каждого убили на войне. Кто-то повесился дома. Костя Конопля, царство ему небесное», – вспоминал Черный.