Сербы верят в победу России, хотя оружием снабжают Украину

Елена Острякова.  
30.05.2026 13:51
  (Мск) , Москва
Несмотря на то, что большинство СМИ Сербии принадлежит западным владельцам, антироссийской пропаганды в них практически нет, потому что аудитория ее не примет.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сербы верят в то, что Россия победит. Прошло четыре с половиной года, они переживали разные эмоциональные состояния, но они все равно массово верят. Они верят в то, что Россия великая держава. Они знают, что в России есть разные точки роста. Им нужно объяснять, что эти точки роста представляют перспективу. Россия исторически была куда менее цинична со своими партнерами в разных регионах мира, чем западные страны», – сказала Энтина.

Читайте также: «Нужно было зарабатывать деньги и кормить рабочих»: Вучич объяснил, почему сербское оружие шло на Украину

