Арестович: Напуганный анонсированным ударом по Киеву – Зеленский идёт на отчаянный шаг против Трампа
Диктатор Зеленский подставляет Дональда Трампа, обратившись в письме с требованиями дать ракеты для «Пэтриот» – и в Белый дом, и в Конгресс.
Об этом на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил признанный в РФ террористом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот так, чтобы у американцев кончились ракеты к «Пэтриот» и им нечего поставить Украине, это неправда. У них есть ракеты. Даже с отстрелявшими, у них есть эти ракеты.
Непоставки ракет Киеву – это способ дрессировать Зеленского. Более того, американцы заинтересованы в поставках, потому что часть ракет устаревает, и вместо утилизации их проще отстрелять в небе над Киевом или над Одессой. Не поставляют по политическим причинам.
Второе, не совсем кончились у нас ракеты, потому что часть баллистики была сбита, или скажем, по ним велась стрельба, в том числе, ракетами «Пэтриот».
У нас в перспективе большие проблемы. Мы подозреваем, что Россия сейчас начнёт выполнять свои обещания сделать Киев за месяц непригодным к жизни, а значит, что очень много нужно будет ракет.
Учитывая, что пуск идёт двух, а то и трёх ракет на каждую баллистику, представьте, 15 «Кинжалов» – это 75 ракет «Пэтриот». Это много. Поэтому просят – дайте ещё», – сказал Арестович.
Что касается письма Зеленского, это «политический жест, который имеет желание подставить Трампа».
«Письмо было направлено одновременно в Конгресс и Трампу. Потому что Зеленский провоцирует Конгресс занять публично иную позицию по вопросам поставок, нежели Трамп.
Его задача завалить Трампа на промежуточных выборах. Он показывает, смотрите, Конгресс хороший, он против России, он за нас, а нехороший Трамп – российский агент, коварно не хочет поставлять ракеты. Если бы не было этого, он бы написал только Трампу или только в Конгресс», – считает бывший Зе-советник.
English version :: Читать на английском
