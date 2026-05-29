Диктатор Зеленский подставляет Дональда Трампа, обратившись в письме с требованиями дать ракеты для «Пэтриот» – и в Белый дом, и в Конгресс.

Об этом на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил признанный в РФ террористом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот так, чтобы у американцев кончились ракеты к «Пэтриот» и им нечего поставить Украине, это неправда. У них есть ракеты. Даже с отстрелявшими, у них есть эти ракеты. Непоставки ракет Киеву – это способ дрессировать Зеленского. Более того, американцы заинтересованы в поставках, потому что часть ракет устаревает, и вместо утилизации их проще отстрелять в небе над Киевом или над Одессой. Не поставляют по политическим причинам. Второе, не совсем кончились у нас ракеты, потому что часть баллистики была сбита, или скажем, по ним велась стрельба, в том числе, ракетами «Пэтриот». У нас в перспективе большие проблемы. Мы подозреваем, что Россия сейчас начнёт выполнять свои обещания сделать Киев за месяц непригодным к жизни, а значит, что очень много нужно будет ракет. Учитывая, что пуск идёт двух, а то и трёх ракет на каждую баллистику, представьте, 15 «Кинжалов» – это 75 ракет «Пэтриот». Это много. Поэтому просят – дайте ещё», – сказал Арестович.

Что касается письма Зеленского, это «политический жест, который имеет желание подставить Трампа».