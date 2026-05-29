«Русские ничего не смогут»: в Киеве подстрекают армян лечь под Запад

Игорь Шкапа.  
29.05.2026 14:55
  (Мск) , Киев
Армения, Дзен, Политика, Русофобия, Украина


У России нет прежних возможностей, чтобы помешать развороту Армении от Москвы.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил киевский политолог-майданщик Виталий Кулик, которого связывают с украинскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я попытаюсь использовать трофейный язык для улучшения коммуникации», – сказал Кулик, объясняя, почему решил выступить на русском.

Он говорит, что предстоящие 7 июня парламентские выборы в Армении имеют крайне важное значение.

«То есть, кто будет выгодополучателем новой архитектуры безопасности, энергетики, логистики, транспортных коридоров через Кавказ?

Кто сможет получить и обеспечить, – соответственно, тот, кто будет обеспечивать безопасность этих коридоров, в том числе от прокси и гибридных вызовов, тот сможет давать какие-то гарантии и становиться большим игроком.

И там есть претензия на это лидерство и от Турции, и от ЕС, и от США. И, естественно, Россия будет пытаться не допустить появления сильных игроков, которые будут обеспечивать новую архитектуру безопасности, транспорта, логистики на Кавказе.

Соответственно, будут торпедироваться выборы в Армении. И Россия пытается это делать», – утверждает укро-политолог.

По его словам, Россия активизирует свои «параразведывательные организации», к которым он относит Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и «разворачивает сети влияния».

При этом укро-эксперт радуется, что у России нет общей границы с Арменией, «чтобы оказать достаточное воздействие».

«Во-вторых, ресурс, который у русских был раньше до начала полномасштабного вторжения в Украину, уже не тот, чтобы в том же ручном варианте оказывать воздействие», – считает Кулик.

