Остановка СВО «по линии фронта» совершенно невозможна – эксперт
Предложение украинского узурпатора Зеленского о «заморозке по линии фронта» лишено смысла, потому что линии фронта давно не существует.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Между крайними точками, куда зашли российские и украинские разведчики, – 30-40 километров сейчас. Для сравнения, диаметр МКАДа – 34 километра. Можно сказать, что с одного конца Москвы на другой люди смотрят. Это гигантские расстояния. А линию фронта каждая сторона проводит через свои передовые позиции.
Путин требовал от Украины вывести войска из Донбасса. Не только он, уже и его окружение это говорит. Зеленский отказался и сказал: нет, чертим линию разграничений там, где стоим.
А вот теперь попробуй проведи эту линию разграничения. Если по картам каждый считает, что это его территория, 30-40 километров разница. И вот борьба-то на переговорах будет за эти 30-40 километров.
Ну-ка, пойди, проведи линию разграничения в Купянске, где вообще все заходит друг к другу за спину. Какой-то слоеный пирог. Верхние этажи здания – украинские, нижние этажи – российские.
Политически задача перед теми, кто где-нибудь в Стамбуле сойдутся, она осложняется катастрофически», – резюмировал аналитик.
