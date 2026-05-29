Воздушные силы ВСУ: Наша ПВО не в состоянии отбить массированную атаку на Киев 

Россия регулярно меняет тактику ударов ракетами и дронами по Украине.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть тактика рассредоточенного удара по разным регионам. Есть тактика удара по какому-либо из регионов – Днепр, Киев или Одесса», – сказал Игнат.

По его словам, российские дроны идут волнами, а за ними идут баллистические ракеты по фактически проложенным через ПВО маршрутам.

Особое внимание он уделил последней массированной атаке на столицу, в ходе которой ПВО показало крайне низкую эффективность. Игнат объясняет это большим количеством разного типа БПЛА и ракет, отметив, что «летит все».