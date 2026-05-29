Украинский эксперт: «Стоит только русским дронам прорвать первую линию ПВО – у нас начинаются проблемы» 

Украина старается сбивать российские БПЛА еще на линии соприкосновения, поскольку дальше нет серьезных средств ПВО.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил киевский авиационный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается шахедов, то шахеды мы пытаемся перехватывать на ЛБС и дальше. Но дальше у нас там не такая мощная, не столь серьезная система защиты. И если они уже прорвались, а прорываются они за счет скопления большого количества этих шахедов, идущих в одном направлении, и нам просто не хватает ни людей, ни средств для того, чтобы их эффективно сбивать. И не всегда тактическая авиация успевает», – говорит укро-эксперт.

Он надеется, что скоро появится решение этой проблемы, которое «связано с легкомоторной авиацией».

Отвечая на вопрос, в состоянии ли ПВО защитить Киев от ракет, эксперт заметил, что все зависит от того, какие именно ракеты.