Украинский эксперт: «Стоит только русским дронам прорвать первую линию ПВО – у нас начинаются проблемы» 

Игорь Шкапа.  
29.05.2026 17:27
  (Мск) , Киев
Украина старается сбивать российские БПЛА еще на линии соприкосновения, поскольку дальше нет серьезных средств ПВО.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил киевский авиационный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается шахедов, то шахеды мы пытаемся перехватывать на ЛБС и дальше. Но дальше у нас там не такая мощная, не столь серьезная система защиты. И если они уже прорвались, а прорываются они за счет скопления большого количества этих шахедов, идущих в одном направлении, и нам просто не хватает ни людей, ни средств для того, чтобы их эффективно сбивать. И не всегда тактическая авиация успевает», – говорит укро-эксперт.

Он надеется, что скоро появится решение этой проблемы, которое «связано с легкомоторной авиацией».

Отвечая на вопрос, в состоянии ли ПВО защитить Киев от ракет, эксперт заметил, что все зависит от того, какие именно ракеты.

«Если от баллистики, это очень трудно. Если от крылатых ракет, так мы сбиваем очень большое количество», – утверждал Криволап.

