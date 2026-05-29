Пора возрождать «Вымпел» и приступать к методичной ликвидации нацистов – Артамонов

Анатолий Лапин.  
29.05.2026 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России пора возрождать предназначение группы «Вымпел» – элитного подразделения спецназа, который занимался бы отловом и ликвидацией неонацистских преступников.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора возрождать предназначение группы «Вымпел» – элитного подразделения спецназа, который занимался бы отловом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По мнению Артамонова, мягкая дипломатия сегодня утратила эффективность – и наступило время радикальных решений.

«Оружия сколько угодно, детей убивают – вы меня, извините, просто в силу того, что я честный человек, я говорю ровным счётом то, что я считаю нужным говорить. Да, хорошо, «центры принятия решений», всё. Но помимо этого, бригада которая искала бы и умерщвляла нацистов за рубежом, где? Я всего лишь-навсего про возрождение группы «Вымпел» нашей, советской, или бригада Аль-Кудс в составе Корпуса стражей исламской революции.

Или, простите, могу взять структуру класса «Маткаль», это я уже беру структуру Израиля – неважно, какую страну я возьму, я просто беру страны, которые наиболее эффективно пытаются решать вопросы.

Ну, давайте штатовцев возьмём, мне просто их не хочется цитировать. Но все используют эти методы — это методы защиты государства, своих интересов своих людей, наконец», – отметил он.

«Не, вот эти мягкие подкаты – вы знаете, это, конечно, всё замечательно, но настала такая пора, когда говорят пушки, тогда ясно, что делают дипломаты. И с этой точки зрения пришло время сильных и таких радикальных решений», – заявил Артамонов.

Ранее Артамонов заявил, что в Евросоюзе думают, что обладают полным иммунитетам против российских ударов, однако избирателям ЕС ощутить налёт «неизвестных» дронов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Пора возрождать «Вымпел» и приступать к методичной ликвидации нацистов – Артамонов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить