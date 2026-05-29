Пора возрождать «Вымпел» и приступать к методичной ликвидации нацистов – Артамонов
России пора возрождать предназначение группы «Вымпел» – элитного подразделения спецназа, который занимался бы отловом и ликвидацией неонацистских преступников.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Артамонова, мягкая дипломатия сегодня утратила эффективность – и наступило время радикальных решений.
«Оружия сколько угодно, детей убивают – вы меня, извините, просто в силу того, что я честный человек, я говорю ровным счётом то, что я считаю нужным говорить. Да, хорошо, «центры принятия решений», всё. Но помимо этого, бригада которая искала бы и умерщвляла нацистов за рубежом, где? Я всего лишь-навсего про возрождение группы «Вымпел» нашей, советской, или бригада Аль-Кудс в составе Корпуса стражей исламской революции.
Или, простите, могу взять структуру класса «Маткаль», это я уже беру структуру Израиля – неважно, какую страну я возьму, я просто беру страны, которые наиболее эффективно пытаются решать вопросы.
Ну, давайте штатовцев возьмём, мне просто их не хочется цитировать. Но все используют эти методы — это методы защиты государства, своих интересов своих людей, наконец», – отметил он.
«Не, вот эти мягкие подкаты – вы знаете, это, конечно, всё замечательно, но настала такая пора, когда говорят пушки, тогда ясно, что делают дипломаты. И с этой точки зрения пришло время сильных и таких радикальных решений», – заявил Артамонов.
Ранее Артамонов заявил, что в Евросоюзе думают, что обладают полным иммунитетам против российских ударов, однако избирателям ЕС ощутить налёт «неизвестных» дронов.
