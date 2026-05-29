Путин порекомендовал Еревану хорошо подумать перед евроинтеграцией

Выход Армении из ЕАЭС и переход на стандарты ЕС приведёт к тому, что с Ереваном будут свёрнуты все интеграционные процессы в сфере экономики.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, любые решения Еревана не испортят связей РФ и Армении, однако в случае её перехода на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придётся свернуть.

Также Путин напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединения к ЕС.

Президент перечислил последствия, например, большой вопрос, кому будет поставлять свою агропродукцию Армения, если РФ не сможет ввозить её.

Также для граждан Армении, в случае выхода из ЕАЭС будут действовать обычные требования к мигрантам, повысятся тарифы на ж-д перевозки и т.д.

Только из-за роста цен на энергоносители Армения может потерять около 14% ВВП.

«Много это? Мало? Это другой вопрос. Всё-таки, всё это надо взвесить», – порекомендовал Путин.

Кроме того, он напомнил, что лидеры стран ЕАЭС выступили за то, чтобы Армения провела референдум насчет членства в ЕС, и призвал это сделать как можно раньше.