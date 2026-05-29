Путин подтвердил: СВО идёт к завершению

Российские войска ежедневно наступают по всем направлениям, что говорит об обессиливании ВСУ и скором завершении СВО.

Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, уточняя свое прошлое высказывание, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На последней пресс-конференции 9 мая вы сказали, что, по вашему мнению, дело на Украине идет к завершению. Не могли бы вы пояснить, что вы имели в виду? А то с тех пор все ломают себе голову над этим. И считаете ли вы сейчас так по-прежнему, несмотря на удар в Старобельске?», – спросил журналист.

«Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. Были удары по Старобельску, там и сейчас, да и сейчас, вот мне докладывают, есть попытки ударов по территории РФ. Конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то: свинтил, кнопку, нажал – и полетело. Но это значит только одно: нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше», – сказал президент.