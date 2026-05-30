Заседание «не в центре принятия решений»: Готовим трибунал над Путиным и выплату репараций Россией!
Скоро в Гааге заработает антироссийский трибунал, который будет готовить наказание для руководства РФ и взыскание «репараций» в пользу Украины.
Об этом заявил глава бандеровского МИДа Андрей Сибига на заседании Верховной рады, которую накануне в Москве исключили из списка «центров принятия решений», подлежащих ударам ВС РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«15 мая в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение о создании Руководящего комитета специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины.
Вопрос справедливого наказания агрессора беспокоит каждого украинца. Скажите, когда фактически запустится работа специального трибунала?» – спросил депутат Александр Юрченко.
«Привлечение к ответственности за агрессию является неотъемлемым элементом устойчивого справедливого мира. Мы продемонстрировали беспрецедентную юридическую скорость, создав трибунал.
Сегодня 36 стран уже являются участниками трибунала, и плюс Европейский Союз. Это означает, что у нас есть подтверждение финансирования, у нас есть подтверждение формирования соответствующих групп, которые будут работать над привлечением преступников к ответственности», – сказал Сибига.
«Когда это произойдет практически? Мой прогноз – в течение года, потому что еще предстоит ратификация этими странами подписанного документа по созданию Спецтрибунала.
Что важно, у нас есть решение Нидерландов, что они будут страной, где будет размещаться спецтрибунал – это город Гаага. И это также один из результатов недавнего заседания в Молдове на уровне министров иностранных дел Совета Европы.
То есть, мы фактически завершили развитие инфраструктуры привлечения к ответственности. Это спецтрибунал, реестр убытков и компенсационная комиссия», – подытожил министр.
