Украина начинает летные испытания своей баллистической ракеты, и уже к осени сможет бить по Москве.

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова LIVE» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point – подконтрольной диктатору Зеленскому и фигурирующий в громком коррупционном скандале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Штилерман подчеркнул, что баллистика нужна именно для ударов по российской столице, потому что прифронтовые области Украина может терроризировать при помощи более легких и дешевых дронов.

«По баллистике сейчас мы заканчиваем испытания стендовые, по ФП-9, и переходим к лётным испытаниям. По ФП-9 у нас все есть, все делается «инхаус», кроме одной детали. Также и по ФП-7 мы все делаем. Но ФП-7 – не имеет смысла использовать ракету для того, чтобы доставить нагрузку 200 килограммов на 300 километров за 600 тысяч долларов, или 500, когда ты можешь за 40 тысяч долларов с помощью ФП-2 на 370 километров доставить те же 200 килограммов боевой части. Имеет смысл только поражать цели в Москве с помощью баллистики, где они имеют хорошую ПВО. Мы надеемся, что осенью будем запускать по Москве. Сколько государство законтрактует, столько и будет (ракет)», – заявил Штилерман.

