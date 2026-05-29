Инструктор ВСУ: «Наши штурмы – как обряд жертвоприношения»

Вадим Москаленко.  
29.05.2026 21:25
  (Мск) , Киев
Перед отправкой на убой украинские инструкторы жёстко промывают мозги насильно мобилизованным, чтобы они не задумывались о неминуемой гибели.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас само государство обманом создает бойцов, чтобы боец пошел в окоп. Если бы я знал о том, что я знаю сейчас, а у меня долгий путь в окопах – я не знаю, рисковал бы ли я так своей жизнью, скажем так.

Перед тем, как человек выезжает на боевые, его очень сильно обрабатывают. Берется человек, который вообще не знаком с армией, и его очень сильно начинают убеждать, что он герой, что он за Украину.

И не самые умные люди в это быстро верят, и начинают агрессивно ко всему относиться. Как я себя вел агрессивно даже в 15-м году, после того как приехал с аэропорта Донецкого, и настолько был зомбирован нашим правительством, что у нас жесткая война», – рассказал Черный.

«Я ехал в Харьков, и вижу автобус Харьков-Москва. Я думаю: ой-ой, наступают или что-то.

Ну, когда ты оттуда приезжаешь, ты думаешь, что вся страна максимально против [России], что вся страна участвует в войне.

Я настолько не понимал, что происходит. Я не понимал, что кто-то может воевать, а кто-то – нет. А оказалось, это возможно. И так у многих сейчас, кто приезжает [с фронта], их удивляет, что остальные не воюют, в то время как они жертвуют собой максимально жестко, и государство их максимально берет в оборот.

Я вот недавно разговаривал с ГУРовцем, и он мне говорит, что эти боевые выходы уже похожи на обряд жертвоприношения.

Ведь это ж не реально, пойти, это настолько надо попрощаться с собой. Там один выход – и всё. А многие не понимают, им не говорят, чтобы не сбивать настрой. Я вот, разобравшись, уже не знаю, как найти в себе силы», – подытожил он.

