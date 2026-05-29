Армянские любители «кружевных трусиков»: Потянем за собой Грузию с Ираном! Везде будет Европа!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Брюссель превратит Южный Кавказ в юго-восточный регион ЕС.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В Армении сейчас видна борьба Запада с Россией за регион. Дело не только в Армении. Евросоюз прекрасно понимает, что, если Армения останется на пути демократических реформ, на пути к Евросоюзу, евроинтеграции, то за ней пойдёт и Грузия. И речь идёт о регионе, который пока называют Южным Кавказом, но который на самом деле будет Юго-Восточной Европой», – сказал политик.

Он обратил внимание, что Европа ещё 10 лет назад начала финансировать строительство дорог в регионе, рассчитывая на неизбежность «либерализация Ирана».