Армянские любители «кружевных трусиков»: Потянем за собой Грузию с Ираном! Везде будет Европа!

Игорь Шкапа.  
29.05.2026 14:42
  (Мск) , Киев
Брюссель превратит Южный Кавказ в юго-восточный регион ЕС.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Армении сейчас видна борьба Запада с Россией за регион. Дело не только в Армении. Евросоюз прекрасно понимает, что, если Армения останется на пути демократических реформ, на пути к Евросоюзу, евроинтеграции, то за ней пойдёт и Грузия. И речь идёт о регионе, который пока называют Южным Кавказом, но который на самом деле будет Юго-Восточной Европой», – сказал политик.

Он обратил внимание, что Европа ещё 10 лет назад начала финансировать строительство дорог в регионе, рассчитывая на неизбежность «либерализация Ирана».

«Именно Иран, скорее всего, заменит своими энергетическими мощностями российский газ, нефть, которые через Армению, Грузию пойдут в Украину и затем в Европу. Это проект Север-Юг», – заявил Хзмалян.

Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

