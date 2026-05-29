Армения входит в сферу национальных интересов США, потому что они конкурируют за эту страну с Россией.

Об этом эксперт RAND Corporation («теневое ЦРУ») Майкл Сесайр заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые задаются вопросом: почему небольшая, не имеющая выхода к морю и стратегически уязвимая страна на Южном Кавказе занимает такое место во внешнеполитической стратегии США? А почему наших противников так волнует Армения? Почему, в частности Россия, так беспокоится об Армении? Географическое положение – скорее, сопутствующий фактор. Те же особенности, которые делают Армению уязвимой, делают ее ценным партнером для США и Европы, или желанным приобретением для Москвы», – сказал Сесайр.

Он считает, что срыв строительства «коридора Трампа», угрожающего интересам России и Ирана, является «стратегическим приоритетом Кремля».