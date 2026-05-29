Лукашенко раскрыл, что говорил Макрону. Французский петух грозил «ответом»

Доверенное лицо президента Франции Эммануэля Макрона на следующей неделе прибудет в Минск.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я ему говорю: это практически открытая связь, о чем мы можем поговорить, если после Еревана ты в Москву не приехал. Он говорит: господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо. Чтоб он приехал и мне все это изложил. Я говорю: пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай. В понедельник-вторник этот человек будет здесь», – сказал Лукашенко.

Он опроверг слухи о том, что французский президент предостерегал от нападения на Украину.

«Эммануэль Макрон хорошо знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делать, думаю, в отличие от них. Об этом шла речь, но как: Александр Григорьевич (удивительно, как он это выговаривает) есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я перебил его: да Господь с тобой, я не планирую никуда вступать. Он: вот вы провели ядерную тренировку, вы хотите начать войну. Я: только если будет совершена агрессия против Белоруссии», – рассказал Лукашенко.

Разговор закончился на теме Украины, и якобы Макрон не исключил своего приезда в Минск для встречи с президентом РФ.

«Он: вы же понимаете, что мы должны будем отвечать. Я: вам не отвечать надо, а стремиться к миру. Вы бы будучи на сходке в Ереване, если не в Москву, то в Минск приехали. Мы бы с Владимиром Владимировичем вас встретили. Он говорит: я не исключаю этой встречи», – отчитался Лукашенко.

По его словам, он уговаривал Макрона позвонить Путину «и по-мужски поговорить как аксакал и главное действующее лицо в Европе».