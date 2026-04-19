«Евросоюз окончательно отказался от дипломатии в пользу войны» – немецкий журналист

Вадим Москаленко.  
19.04.2026 18:42
  (Мск) , Киев
Евросоюз давно убедил себя в собственной непогрешимости, и даже не пытается договориться с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила немецкий журналист Габриэле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз давно убедил себя в собственной непогрешимости, и даже не пытается договориться с Россией....

«После начала этой агрессивной войны начались преувеличения, и мы начали вести себя так, будто Альянс всегда вёл себя хорошо.

И если были какие-то «небольшие ошибки», скажем, бомбардировки Сербии, агрессия по отношению к Ираку, Ливии и Сирии. Мы стёрли это всё из нашей памяти, чтобы сказать, что это Россия стала изгоем мира», – отметила Кроне-Шмальц.

«И это отношение привело к тому, что мы стали не в состоянии говорить. Евросоюз отказался от дипломатии много лет назад. И американцы тоже.

В 2007 году Путин в Мюнхене сказал, что они не хотят расширения НАТО на восток, и уж точно не в отношении Грузии и Украины. Кто слушал? Никто. А для Путина это было своего рода объявление войны.

И в 2011 году ЕС прекратил любой диалог с Россией. Так что произошло то, что должно было произойти. Конфликты разжигаются на почве предрассудков, и разжигаются односторонними обвинениями», – добавила она.

Напомним, накануне депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз давно перестал быть демократическим органом, защищающим интересы своих народов, а превратился в антироссийский придаток НАТО.

