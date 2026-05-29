Жрите, не обляпайтесь: Земляки криворожского клоуна митинговали против грабительских тарифов и ушли ни с чем

В родном городе диктатора Зеленского – в Кривом Роге местные жители устроили акцию против увеличения тарифов на воду. Под зданием горисполкома собралось несколько десятков возмущённых людей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Данное решение было принято вопреки законам Украины. Перед тем, как поднимать тарифы, они должны оповестить потребителей, провести общественное обсуждение, и предоставить экономическое обоснование. Я пыталась спрашивать, но мне ответили, что это секретная информация, и что в других городах тоже планируется повышение. Но они забыли сказать, что в большинстве городов происходит общественное обсуждение, а у нас всё решили за закрытыми дверьми. И экономического обоснования новый тариф не имеет», – жаловались собравшиеся.

К ним вышел один из Зе-чиновников.

«Это не повышение тарифа, а коррекция в соответствии с подорожанием электроэнергии. Все водоканалы повышают тарифы», – отрезал представитель режима.

Но его слова оказались ложью. Митингующие указали – в прифронтовом Харькове кубометр воды стоит в несколько раз дешевле – всего 13 гривен. Вдобавок, в Кривом Роге вода ужасного качества.

«Ты техническую воду толкаешь, чувак! Ты хочешь, чтобы мы за 85 гривен технарь покупали?! Так можешь тупо с лужи воду гнать! Я готов платить, но дай мне питьевую, а то я плачу тариф, и хожу покупаю питьевую воду, чтобы готовить детям!» – возмущались жители.

В результате, чиновник ретировался под крики «ганьба», а митингующим пришлось разойтись ни с чем.