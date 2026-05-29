Заседание ООН по Украине. Ни «духа Анкориджа», ни поддержки от Китая
На собранном по запросу Украины заседании Совбеза ООН после ударов по Киеву на Россию ожидаемо обушились НАТОвские спонсоры бандеровцев, а от Китая не прозвучало слов поддержки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы призываем Российскую Федерацию не проводить систематические атаки на Киев, что может привести к дальнейшим смертям гражданских и отбрасывает назад перспективы мира. Мы знаем, что есть серьезные угрозы, хотим напомнить Российской Федерации четко и ясно, что у нее есть юридические обязательства. Хотим добавить, что дипломатия и переговоры – единственный путь к миру. Угрозы и такие их действия не приведут к этому», – заявил постпред США.
Китай выступил с нехарактерным заявлением, фактически встав на сторону Украины – осудив удары по Киеву, но не упомянув о гибели детей во время террористической атаки на Старобельск.
«Китай осуждает любые атаки против невиновных гражданских. Пока продолжаются атаки на Украину, мы не видим, что ситуация улучшится – наоборот, в последние дни конфликт усилился».
Европейцы заявили, что не боятся предупреждений России об ударах по Киеву и не будут вывозить посольства.
«Нас не запугать – мы не оставим Киев, наши дипломаты продолжат свою работу. Российская Федерация должна покинуть эту страну, и они должны признавать границы этой страны», – заявила латвийский дипломат.
С похожим заявлением выступил постпред Франции:
«Франция осуждает неприемлемые угрозы со стороны Российской Федерации против украинских граждан и дипломатических представителей… дипломатическая миссия будет оставаться в Киеве»
Российский представитель Василий Небензя обрисовал ситуацию так:
«События последней недели красноречиво показали – ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают всё для эскалации противостояния. Дежурные воззвания к безусловному перемирию являются лишь прикрытием для продолжения Киевом их террора.
Так называемые лидеры Европы таким образом лишь поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского. Тональность их комментариев не оставляет сомнений в том, что Украину они окончательно и бесповоротно «списали», вновь пытаясь выиграть время для своей безумной подготовки «к войне с Россией».
