Исполнитель нацистского гимна едет в крупнейший город уничтоженной Сербской Краины

Самый популярный в Хорватии, прославляющий преступления нацистов-усташей рок-певец Марко Перкович «Томпсон» намерен в августе дать концерт в городе Вуковар.

Городское отделение партии хорватских сербов – Независимой демократической сербской партии (СДСС), высказало свои опасения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это мероприятие сопряжено с высоким риском для безопасности и социальной стабильности, особенно учитывая темы, послания и сюжеты, которые часто можно увидеть и услышать на подобных концертах. Вуковар – город со сложным и деликатным прошлым», – говорится в заявлении.

В 90-е город был одним из крупнейших городов непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии. И именно с него, по сути, началась полноценная война на территории Югославии, когда хорватские сепаратисты начали избивать, похищать и убивать сербских соседей, взрывать кафе и магазины, принадлежавшие сербам.

Затем подразделения нациствующих боевиков HOS стали совершать нападения, убийства солдат и офицеров Югославской народной армии (ЮНА), блокировать их казармы, после чего втянули её в войну.

После трехмесячного штурма в 1991 году город был освобожден от хорватских сепаратистов армейскими подразделениями и местными сербскими ополченцами.

Однако в 1995 году при поддержке Запада хорватской армии удалось захватить большую часть Республики Сербская Краина.

Тогда самая восточная часть, территориально прилегавшая к Союзной Югославии, оставалась в подвешенном состоянии – туда хорватская армия сунуться не рискнула. И только в 1998 году оставшиеся территории, куда входил и Вуковар, были «мирно реинтегрированы» в Хорватию по решению Запада и при позорном согласии Белграда.

После чего сербское население города начало неизбежно сокращаться – против ветеранов сербского сопротивления хорватские власти заводили уголовные дела, сербская кириллица была запрещена, на сербскую молодежь регулярно нападали и нападают нацистствующие хорватские футбольные фанаты.