«Правительство Украины будет эвакуировано во Львов» – экс-аналитик ЦРУ

Максим Столяров.  
29.05.2026 12:23
  (Мск) , Москва
К анонсированным Россией новым ударам по Киеву нужно отнестись серьёзно – эвакуироваться из города придётся не только западным посольствам, но и бандеровской верхушке.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я ожидаю, что они доведут дело до конца, и сделают Киев непригодным для жизни иностранных дипломатов, военных, и бывших сотрудников разведки», – сказал Джонсон.

Он считает, что и украинское правительство будет вынуждено эвакуироваться во Львов. Страны Европы, пока что отказывающие переносить свои посольства из Киева, просто не осознают серьёзности ситуации.

«Это способ поразить европейские цели на территории Украины. Это промежуточной шаг перед полномасштабной эскалацией», – сказал Джонсон.

Он обратил внимание, что «Стармер и Макрон в последнее время стали вести себя менее воинственно».

Зато агрессивный настрой сохраняют представители «младоевропейцев».

«Это похоже на феномен маленькой собачки. Большой собаке нет необходимости лаять, она просто пугает тебя своим присутствием.

Всё дело в маленьких собачках, которые могут делать всё что угодно, и просто раздражают. Это Кая Каллас, любительница врать», – напомнил Джонсон.

