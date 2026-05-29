«Лекарство против морщин». Артамонов предлагает заменить военных старцев боевитой молодёжью

Миролюбивая политика России в ситуациях, когда американцы бы уже разнесли своих противников, возможно, объясняется почтенным возрастом многих лиц, отвечающих за ход СВО.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди, наверное, под гнётом лет становятся миротворцами по определению. То есть им хочется мира, спокойствия, они думают о правильных ценностях, наверное.

Как водится, война — дело молодых. Хотя говорят иногда, что старики её решают, а молодые воюют. Но вот решимость, жёсткость поведения и так далее, командный стиль — это действительно присущее, я бы сказал, такой власти, знаете, как в молодые годы Екатерины или Фридриха Второго.

Потом, когда люди строят свою собственную систему, они привыкают, что система работает. И крайне сложно понять, что система рано или поздно идёт на слом, и необходима новая система.

Я считаю, что та система отношений, которая в своё время была утверждена, она хорошо работала, наверное, какое-то время…

Любые часы, хотя они из металла, нуждаются в обновлении…

Нужно молодого, на мой взгляд, так сказать, начальника Генштаба, молодых генералов на линии фронта, вчера поднявшихся из подполковников…

Для того чтобы в стране всё было стабильно и спокойно, то высшие выбранные должности должны остаться за мудрецами. А вот мудрецы в свою очередь должны, всё-таки, внять разуму и действительно обновить аппарат на высшем и среднем эшелоне под собой.

И им будет спокойнее и лучше. Они всё равно останутся арбитрами, они будут решать. Но эти [новые] люди, так как они поднялись, им надо утвердить себя в этих креслах, в этих должностях, они будут проявлять такую инициативу недюжинную», – считает эксперт.