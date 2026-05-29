«Иран ослаблен, а Россия отвлечена». США уверены в победе Пашиняна и торопятся вытеснить Москву из Закавказья

Елена Острякова.  
29.05.2026 13:15
  Москва
Победа партии нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах уже предрешена.

Об этом старший научный сотрудник по Евразии и директор Института Центральной Азии и Кавказа Американского совета по внешней политике Лаура Линдерман заявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сами выборы – это наиболее предсказуемая часть из того, что нас ждет. Самая важная и сложная работа, которую предстоит проделать США в Европе, Турции, Азербайджане и Армении, начнется на следующий день. Внутренняя политика Армении должна строиться вокруг одного вопроса – отказа страны от ориентации на Россию и поворота в сторону Запада», – сказала Линдерман.

Она предлагает в первую очередь добиваться внесения изменений в армянскую конституцию об отказе от Арцаха (Нагорного Карабаха). Линдерман считает, что это позволит, наконец, начать работу так называемого «коридора Трампа» (TRIPP), который разорвет коридор Север-Юг между Россией и Ираном. Она предлагает спешить, пока «Иран ослаблен, а Россия отвлечена».

«Мир, построенный в этом регионе без участия Москвы, подрывает то, на что Россия издавна рассчитывала – мнение о том, что Южный Кавказ может быть под контролем только России. Регион, который может сам решать свои проблемы, менее доступен для других. И это в интересах США», – сказала Линдерман.

