«Европа нападёт, если уже даже эстонцы грабят наши суда» – депутат Госдумы
Европа созреет для нападения к 2030 году, и к этому времени Россия должна стать такой «злой и страшной», чтобы агрессоры отказались от этих планов, и битвы бы не состоялось.
Об этом на телеканале «Царьград» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Учитывая европейскую бюрократию, 29-й год рано, а 30-й – уже дедлайн, когда на нас должны напасть.
Когда заканчивается модель развития за счёт ВПК, дальше, во-первых, оружие должно применяться, а главное – должна быть следующая следующая модель развития, которую Европа видит перед собой – это 41-й год.
«Если у вас есть нужные нам ресурсы, мы не будем у вас их покупать, мы у вас их возьмём». Это логика Германии и в целом континентальной Европы сегодня.
Это логика и англичан, и американцев, и всех грызущих друг друга сил на Западе. Когда они видят общую добычу, они прекрасно структурируются. Внутренние противоречия сразу уходят на второй план. Вот это реально наша перспектива.
Да, если мы будем злыми, страшными, мощными, то тогда этого не будет… Мы должны быть такими, чтобы подумать о том, чтобы с нами связаться, было страшно. Сейчас, когда уже эстонцы грабят наши суда, простите, ситуация немножко другая. …
Сначала нам нужно победить в нашем внутреннем конфликте, политическом, культурном, ментальном. Нам нужно помочь государству оздоровиться», – призвал депутат.
