Конгрессмены США съездили в Сербию для подготовки лживого доклада
Предельно циничными получился визит членов Конгресса США республиканца Кита Селфа и демократа Сухаса Субраманиама в Сербию и Косово.
Будучи в Сербии, они интересовались делами местной албанской диаспоры, встречались с ней. Приехав же в Косово, даже не поинтересовались положением местных сербов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Поначалу парочка, ведущая себя как инспекторы-проверяющие, заявилась в Белград, где пообщалась с госсекретарем МИДа Сербии Невеной Йованович.
Та рассказала им о бедственном положении сербов в Косово, о закрытии албанскими сепаратистами учреждений образования и здравоохранения в крае, а также об аресте их руководителей, о приговорах ветеранам югославской армии и МВД по мнимым военным преступлениям на основании показаний подозрительных свидетелей. О запугиваниях женщин и детей, нападениях на православные храмы и частные дома.
Гости выслушали эту информацию и приняли к сведению.
После этого конгрессмены заявились в населенное преимущественно албанцами Прешево на юге Сербии, где об их визите сообщали огромные плакаты, развешанные по всему городу.
Там американцы пообщались с представителями албанской диаспоры и сделали вывод, что «существует проблема между албанцами и государством Сербия», и основная её суть состоит в игнорировании властью «прав меньшинств».
Напомним, что албанцы Сербии, например, требуют, чтобы их дети учились в школах исключительно по учебникам из Албании, а над местными учреждениями поднимались флаги Албании, что Белград сделать им пока не даёт.
Прибыв в Косово, американцы встречаться с представителями местных сербов не стали, но пообщались в Приштине с сепаратистской верхушкой. В ходе общения они высказались за членство так называемой «Республики Косово» в НАТО.
И уже сейчас можно представить какой доклад они представят Конгрессу по итогам своего вояжа.
English version :: Читать на английском Конгрессмены США съездили в Сербию для подготовки лживого доклада
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: