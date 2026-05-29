Европейские СМИ со времён Майдана освещали только позицию бандеровцев, умалчивая, что большинство жителей Украины были русскоязычными и лояльны России.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил журналист из Германии Ульрих Хайден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Чего с самого начала не хватало на Майдане – так это желания разговаривать друг с другом и действительно быть единой нацией. Вместо этого было агрессивное, высокомерное отношение: «Мы – те, кто хочет в Европу, мы выше остальных, и не хотим иметь ничего общего с этими отсталыми людьми из Донбасса».

И такой подход был перенят западногерманскими политиками. Во время Майдана ни один западногерманский политик не посетил Донбасс или Крым. Так как же можно раздавать булочки на Майдане?!» – сказал Хайден.