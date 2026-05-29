Немецкий журналист: Это наши элиты взрастили высокомерных агрессивных бандеровцев на Украине
Европейские СМИ со времён Майдана освещали только позицию бандеровцев, умалчивая, что большинство жителей Украины были русскоязычными и лояльны России.
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил журналист из Германии Ульрих Хайден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чего с самого начала не хватало на Майдане – так это желания разговаривать друг с другом и действительно быть единой нацией. Вместо этого было агрессивное, высокомерное отношение: «Мы – те, кто хочет в Европу, мы выше остальных, и не хотим иметь ничего общего с этими отсталыми людьми из Донбасса».
И такой подход был перенят западногерманскими политиками. Во время Майдана ни один западногерманский политик не посетил Донбасс или Крым. Так как же можно раздавать булочки на Майдане?!» – сказал Хайден.
«Позже мы выделили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине. Но с самого начала всё делалось без народа Украины, который в основном был русскоязычным.
И то, что об этом даже не упоминают в западногерманских СМИ – это преступление. Они рассказывают только о Западной Украине, где влияние Запада сильнее. А не о тех, кто больше тяготеет к России», – добавил он.
