«Не бывает спецоперации длиной в 5 лет. Это что-то другое» – полковник Пинчук

Трамп в Иране наглядно показал, что нельзя затягивать спецоперацию более двух месяцев, не прерывая её, не меняя формата или не прибегая к дополнительным хитростям.

Об этом на телеканале «Царьград» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начинаем и заканчиваем историю о том, что к чему мы идём в СВО? И эти абстрактные фразы уже не работают. Я имею в виду денацификацию, демилитаризацию – все понимают, что мы добились обратного эффекта. И когда мы говорим « у нас идёт спецоперация» – мы же понимаем, что это не спецоперация. Это что-то другое уже. Найти этому форму, определение и цель – наша обязанность. Вот, сейчас про Трампа и Иран говорят, что «он вынужден делать промежутки и опять возобновлять войну». Почему? Потому что два месяца он имеет право вести войну. А потом нужно или переводить её в какое-то другое состояние, или прекращать. То есть, даже у них для их «иранской СВО» есть нормативный срок – два месяца. Потом хитрость включается и т.д.», – сказал Пинчук.

«Ну, не бывает спецоперации длиной в 4-5 лет! Не бывает. Это что-то другое. И с точки зрения общества, с точки зрения ресурсов задействованных, с точки зрения целей и подходов, должны быть эти вещи формализованы», – добавил полковник.

