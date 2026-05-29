Сладков: Прозвучит сигнал «Стой», и будем в острой необходимости мириться с Украиной

Максим Столяров.  
29.05.2026 12:11
  (Мск) , Москва
Белоруссия, Война, Россия, Украина


Не участвуя в СВО, Белоруссия не набирается той ненависти и чувства мести, которые испытывают бойцы на фронтах и народы конфликтующих сторон.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему не воюет Белоруссия, задаются вопросом сейчас.

Тяжесть нашей ситуации в том, что мы не можем без ненависти воевать. Ненависть – это очень большой фактор. Месть – это большое, очень горячее явление, которое является компонентом мотивации каждого бойца, каждого командира – от мала до велика.

И получается, что мы сейчас должны ненавидеть. Мы обязаны ненавидеть. Как только прозвучит сигнал «Стой», и примут наши условия, то мы будем в острой необходимости мириться с Украиной.

Да, это так, это мы должны понять, и они понимают. И дело вовсе не в экономике, хотя это субстанция всех отношений. Всё это очень важно, но мы связаны духовно, мы связаны исторически, и это всё проявится, когда начнут активизировать связи сначала между друзьями.

Кто-то вместе учился, кто-то рос в одном дворе, у кого-то родители дружили, а судьба развела по разные стороны баррикад. И вот начнётся связь», – предсказывает Сладков.

«Она будет оживать. Тяжело. Для этого будут придуманы специальные институты обязательно. И всё это приведёт к тому, что мы будем объединяться. Три сестры: Украина, Белоруссия и мы – Россия. Должна быть площадка для объединения. На мой взгляд, этой площадкой может выступить Белоруссия», – рассуждал военкор.

