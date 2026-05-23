«Днепр уже не преграда»: в Киеве анонсируют битву на дне высохшего Каховского водохранилища

Территории по обеим сторонам Днепра в скором времени полностью станут безлюдными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание, что Украина призвала Россию отселить жителей Алешек на левом берегу Днепра в Херсонской области, в свою очередь киевский режим эвакуирует на правом берегу жителей Марганца и Никополя. В итоге по обе стороны Днепра людей становится все меньше и меньше.

«Возможно, боевые действия скоро сместятся в дельту Днепра на дно засохшего Каховского водохранилища. Там уже стоят деревья, такой хороший подлесок в районе Энергодара, Никополя, Марганца и всего остального. Сейчас Днепр уже не является серьезной преградой. И развитие дронов приведет к тому, что эти обезлюдившие территории, непригодные для жизни, на которых убивают людей дроны по обе стороны, будут расти.

Сейчас это 20-30 километров, дальше может быть 50 и больше километров. Серых, разрушенных, обезлюдевших земель, где работают только армии и бродят дикие и выброшенные, изгнанные из домов животные», – прогнозирует Бортник.