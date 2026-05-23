«Днепр уже не преграда»: в Киеве анонсируют битву на дне высохшего Каховского водохранилища

Игорь Шкапа.  
23.05.2026 15:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 704
 
Война, Дзен, Россия, Украина, Херсон


Территории по обеим сторонам Днепра в скором времени полностью станут безлюдными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Территории по обеим сторонам Днепра в скором времени полностью станут безлюдными. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт обратил внимание, что Украина призвала Россию отселить жителей Алешек на левом берегу Днепра в Херсонской области, в свою очередь киевский режим эвакуирует на правом берегу жителей Марганца и Никополя. В итоге по обе стороны Днепра людей становится все меньше и меньше.

«Возможно, боевые действия скоро сместятся в дельту Днепра на дно засохшего Каховского водохранилища. Там уже стоят деревья, такой хороший подлесок в районе Энергодара, Никополя, Марганца и всего остального. Сейчас Днепр уже не является серьезной преградой. И развитие дронов приведет к тому, что эти обезлюдившие территории, непригодные для жизни, на которых убивают людей дроны по обе стороны, будут расти.

Сейчас это 20-30 километров, дальше может быть 50 и больше километров. Серых, разрушенных, обезлюдевших земель, где работают только армии и бродят дикие и выброшенные, изгнанные из домов животные», – прогнозирует Бортник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Днепр уже не преграда»: в Киеве анонсируют битву на дне высохшего Каховского водохранилища

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить