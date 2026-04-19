Семья осужденного на пожизненное заключение по лживым обвинениям Запада генерала Ратко Младича получила от медицинской службы Гаагского трибунала документы о состоянии его здоровья.

При этом перенесшего в прошлую пятницу микроинсульт сербского героя отказываются отпускать на лечение в Сербию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сын генерала Дарко Младич сообщил агентству «Срна», что согласно этим документам, его отец находится в очень плохом состоянии. Он перенес несколько инсультов, страдает серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, неврологическими нарушениями, а также проблемами с почками, в связи с чем он несколько раз был госпитализирован и прошел различные медицинские и лечебные процедуры, включая операции на сердце и ногах.

На вопрос агентства будет ли Остаточный механизм международного уголовного трибунала рассматривать возможность лечения Ратко Младича в Сербии в связи с ухудшением его состояния здоровья и отсутствием надлежащего лечения в Гааге, его пресс-служба дала понять, что не будет.

«Механизм обязан защищать частную жизнь и медицинскую тайну всех осужденных лиц, отбывающих наказание под его надзором. Поэтому не имеет права комментировать состояние здоровья любого лица, находящегося под его юрисдикцией, включая господина Ратко Младича. Но в полной мере уважает права всех лиц, находящихся под его юрисдикцией и поддерживает самые высокие международные стандарты, в том числе и в отношении здравоохранения», – заявили там.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.