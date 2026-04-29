«Известия»: История археолога Бутягина – урок всем «аполитичным» любителям Европы
Освобожденный вчера по обмену археолог Александр Бутягин, которому после ареста в Польше угрожал тюремный срок на Украине за «незаконные раскопки» в Крыму, – наглядный пример для всех российских граждан, считающих, что они вне политики, и их нынешнее противостояние Москвы и Запада не касается.
Об этом говорится в авторской колонке, опубликованной газетой «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Активного участия в политических прениях он не принимал. То есть его не назовешь ни убежденным патриотом, ни записным оппозиционером. Он оставался эдаким «ученым-романтиком», считающим, что заниматься Северным Причерноморьем, «золотом скифов» и жизнью античного Пантикапея (древнего города на месте современной Керчи) можно везде, и политика его не коснется.
Часть его коллег-ученых в Европе не впала в клиническую русофобию и продолжала приглашать Бутягина как профессионала в своей области. То есть отделяла науку от текущей геополитики.
Но вот здесь и начиналось его глубокое заблуждение, что можно оставаться вне политики. Страны Евросоюза и НАТО в своих стратегических документах (а не каких-то текущих заявлениях политиков, которые можно забыть на следующий день) обозначали Россию как своего военного стратегического противника. Со всеми вытекающими.
А военное время имеет свою логику… Человек, открыто посещавший Крым после его возвращения в состав России, становился для европейцев «неудобным персонажем»…
Военное время требует еще одной вещи — наличия обменного фонда… «В плен» может попасть любой человек, носящий в кармане паспорт государства, объявленного враждебным», – отмечается в публикации.
Граждан России призывают избегать посещения следующих стран: Албания, Великобритания, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Нидерланды, Польша, Португалия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония.
«История Бутягина должна стать уроком для тех, кто считает, что можно, как и прежде, разъезжать по Европе. Что «простых» и «аполитичных» всё это не касается. Но даже опосредованная война может коснуться любого и не пощадит первого попавшегося под горячую руку. Особенно в странах, вовлеченных в противостояние с Россией особенно глубоко».
