«Известия»: История археолога Бутягина – урок всем «аполитичным» любителям Европы

Михаил Рябов.  
29.04.2026 11:44
  (Мск) , Москва
Польша, Россия, Туризм


Освобожденный вчера по обмену археолог Александр Бутягин, которому после ареста в Польше угрожал тюремный срок на Украине за «незаконные раскопки» в Крыму, – наглядный пример для всех российских граждан, считающих, что они вне политики, и их нынешнее противостояние Москвы и Запада не касается.

Об этом говорится в авторской колонке, опубликованной газетой «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Активного участия в политических прениях он не принимал. То есть его не назовешь ни убежденным патриотом, ни записным оппозиционером. Он оставался эдаким «ученым-романтиком», считающим, что заниматься Северным Причерноморьем, «золотом скифов» и жизнью античного Пантикапея (древнего города на месте современной Керчи) можно везде, и политика его не коснется.

Часть его коллег-ученых в Европе не впала в клиническую русофобию и продолжала приглашать Бутягина как профессионала в своей области. То есть отделяла науку от текущей геополитики.

Но вот здесь и начиналось его глубокое заблуждение, что можно оставаться вне политики. Страны Евросоюза и НАТО в своих стратегических документах (а не каких-то текущих заявлениях политиков, которые можно забыть на следующий день) обозначали Россию как своего военного стратегического противника. Со всеми вытекающими.

А военное время имеет свою логику… Человек, открыто посещавший Крым после его возвращения в состав России, становился для европейцев «неудобным персонажем»…

Военное время требует еще одной вещи — наличия обменного фонда… «В плен» может попасть любой человек, носящий в кармане паспорт государства, объявленного враждебным», – отмечается в публикации.

Граждан России призывают избегать посещения следующих стран: Албания, Великобритания, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Нидерланды, Польша, Португалия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония.

«История Бутягина должна стать уроком для тех, кто считает, что можно, как и прежде, разъезжать по Европе. Что «простых» и «аполитичных» всё это не касается. Но даже опосредованная война может коснуться любого и не пощадит первого попавшегося под горячую руку. Особенно в странах, вовлеченных в противостояние с Россией особенно глубоко».

