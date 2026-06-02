Приготовьтесь: Россия будет бить неуязвимыми «Цирконами» всё чаще – укро-эксперт

Россия будет чаще применять гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по Украине, потому что ПВО ВСУ нечем сбивать такие цели.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Романенко, Россия скопила «огромное количество» таких ракет.

«В тех данных, что давало нам ГУР по состоянию на 15 апреля этого года, Россия накопила 230 «Цирконов» при темпе выпуска три таких ракеты в месяц. Непонятно, каким образом они накопили такое количество ракет – скорее всего, даются цифры по всем флотам: по Северному, Тихоокеанскому, Черноморскому плюс те ракеты, которые используются на суше», – сказал он.

«Но все равно это огромное количество. Именно из-за этого будут в таком же темпе «Цирконы» применяться при ударах по Украине. Потому что сегодня мы не сбили ни одного «Циркона», а для россиян это за счастье, когда они находят что-то, какое-то оружие, удар которым они считают неотвратимым, они начнут массово применять это оружие», – переживал Романенко.

Отметим, что Россия нанесла новый удар возмездия по Украине минувшей ночью, большая часть из задействованных 656 «Гераней» и 73 ракет разных типов были направлены на Киев.