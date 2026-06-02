«Кто-то стал инвалидом или погиб, а я кайфовал с целыми конечностями» – штурмовик ВСУ

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 17:45
  (Мск) , Киев
В украинской армии накопилось серьезное выгорание и усталость от войны.

Об этом в эфире видеоблога «Герои дронов» в беседе с украинским банкиром и патологическим русофобом, ныне офицером ВСУ Андреем Онистратом, заявил боевик 1-го отдельного штурмового полка Юрий с позывным «Паук», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если взять 22-й, 13-й, 24-й год, то это был кайф для меня лично. Я рассказываю: ребята, я на войне кайфанул. Если для кого-то это был период, я понимаю, у кого-то жизнь сломана, инвалидность появилась, кто-то погиб. Но в целом об этом периоде моей жизни я не жалею. Пройти такое горнило и остаться со всеми конечностями. Не знаю, это, наверное, какая-то шутка», – сочинял недобитый ВСУшник, вероятно, постоянно уклонявшийся от прямых боевых контактов.

Теперь же, говорит он, война изменилась – и контактных боев мало, а потому у него нет былого запала.

«Но я отошел от темы относительно выгорания и усталости. Действительно, она накопилась. Накопилась больше от того, что много есть знаковых вопросов на сегодня», – заявил «Паук».

