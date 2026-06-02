На Украине воевать идут в основном лишь те, кто не сумел решить вопрос с откосом от армии.

Об этом в эфире видеоблога «Герои дронов» в беседе с украинским банкиром и патологическим русофобом, ныне офицером ВСУ Андреем Онистратом, заявил боец 1-го отдлельного штурмового полка Юрий с позывным «Паук», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевик задается вопросом, кому сейчас воевать.

«Кого добровольно призвали, те пошли. Кого сейчас насильно запихивают? Хорошо, нет вопросов. Остальная каста людей? Я же понимаю, что есть липовые брони. Я сам из Днепра, понимаю, что тот договорился, порешал, тот лег в больницу на стационар», – описывает реалии укро-штурмовик.

Он рассказал, что был очевидцем ситуации, когда бус ТЦК не стал проверять шикарный автомобиль «на черных номерах», у которого стояли два охранника.