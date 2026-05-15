Майор ВСУ: «Нас ждёт окружение под Покровском и Мирноградом»

Игорь Шкапа.  
15.05.2026 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 206
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Донбассе складывается угрожающая ситуация для украинской группировки.

Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Донбассе складывается угрожающая ситуация для украинской группировки. Об этом в эфире видеоблога «Третья...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он жалуется, что в Покровске и Мирнограде (Красноармейск и Димитров) вместе с городской застройкой под контроль русских перешли господствующие высоты, в результате чего ретрансляторы для дронов ВС РФ стоят выше украинских.

«Пользуясь этим, они подтягивают свои беспилотные подразделения ближе к линии фронта и просто насыпают по нашей логистике и по нашим пилотам. Их задача – уничтожить позиции наших пилотов и логистику, чтобы потом их штурмовые группы могли спокойно зайти и зачистить эту территорию.

В этой истории мы рискуем тем, что все наши подразделения, которые стоят на северных окраинах Покровска, Мирнограда и этой агломерации в целом могут попасть в окружение», – описывает ситуацию гость эфира.

Он называет это «реалистичной проблемой».

«Чтобы избежать этого сценария, он предлагает отойти на север, чтобы «не пропустить врага в сторону Доброполья и на запад в сторону границы Донецкой и Днепропетровской области», – опасается Ткачук.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Майор ВСУ: «Нас ждёт окружение под Покровском и Мирноградом»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить