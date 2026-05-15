Украину ждёт новая волна беженцев из Славянска и Краматорска – к их приёму никто не готовится

В скором времени Украина столкнётся с сотнями тысяч беженцев из Славянска и Краматорска, обустройством которых никто не планирует заниматься.

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат от партии «Слуга народа» бывший луганчанин Максим Ткаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По всей стране была тяжелая ночь для всех нас. Поймите, насколько она тяжка для людей, живущих не дома, которые до сих пор, на 5-й год полномасштабной войны, спят на полу, живут в советских общежитиях. У каждого из вас, уважаемые коллеги, на округе, в вашем городе, в области есть такие общежития. Я вас очень прошу, посетите этих людей, посмотрите на условия, в которых живут наши украинцы», – сказал Ткаченко.

«Мы хотим, чтобы эти люди оставались на Украине, чтобы нас не становилось 20 миллионов, а то и меньше, потому что с каждым днем внутренне перемещенных лиц становится все больше и больше в стране. Сейчас едут два огромных города из Донбасса: это Краматорск и Славянск. Это сотни тысяч людей, поймите! Эти люди нуждаются в поддержке! И не только об областных центрах, это обо всех населенных пунктах по Украине. Потому что в каждой деревне сегодня, в каждой общине куча этих людей», – добавил выступающий.

Депутат возмутился, что большинство его коллег постоянно ездят фотографироваться в Сумах, напрочь забывая об остальных регионах страны.

