Всю историю украинцы смотрят на своё государство как на временное явление – укро-политолог прощается со «Второй республикой»
Украинцы во все времена от попыток создания государства, до обретения «незалежности» думали только о том, как разграбить собственную страну.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На каком этапе Вторая республика сейчас? На этапе ликвидации, завершающих этапах, она уже давно на них, они приобретают всё более кровавые и опасные черты… 35 лет существования государства – это два поколения. И все эти годы здесь постоянно грабили. С первого момента независимости здесь элита и население относились к этому государству как к временному явлению, стратегия была соответствующая.
Но если посмотрим на историю дальше, точно такое же было и в 17, и в 18 веке, и в начале 20-го, когда мы пытались государственность восстановить. Гребли точно так же. Почему? Смотрели как на временное явление», – сокрушался Романенко.
«Получается, эти люди, которые здесь живут не верят в свою совместную перспективу. В себя верят и рассматривают доступ к власти и ресурсам как временное явление, поэтому нужно как можно быстрее нахапать. Уже 35 лет независимости, и эти люди на эти отношения по-прежнему смотрят как на временное явление.
Кто им виноват, если это десятилетиями, столетиями продолжается? Что заставляет так смотреть? Только недоверие друг к другу. И если украинцы не доверяют друг другу, то это вопрос к украинцам», – констатировал укро-политолог.
