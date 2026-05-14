Покормились и хватит: вокруг Зеленского активно расчищают место для других коррупционеров – Бондаренко

Украинские политики и чиновники, ориентированные на западных глобалистов, расчищают пространство вокруг Зеленского, чтобы самим занять место у коррупционной кормушки.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько серьезны эти обвинения, предъявленные Ермаку? Его и всю эту шайку-лейку судить за «Династию» почему решили?», – спросил ведущий.

«Похоже на определенный договорняк, потому что сейчас, скорее всего, будет дело Ермака иметь очень долгое продолжение. А это наименее тяжкое из всех обвинений, которые можно было бы выдать Ермаку. Дело будет длиться очень долго, потом развалится, и Ермак еще и выйдет сухим из воды, скорее всего. А решения суда и прочие моменты будут носить временный характер, чтобы сбить страсти, показать, что у нас справедливый суд. В первую очередь, это шоу для Запада», – сказал Бондаренко.