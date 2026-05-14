Мэра-серба судят в Боснии за дань уважения к основателям Республики Сербской

В Суде Боснии и Герцеговины начался процесс над мэром Власеницы в Республике Сербской Мирославом Кралевичем.

Серба обвиняют в том, что он публично одобрительно отозвался о первом президенте РС Радоване Караджиче и начштаба Войска РС Ратко Младиче, признанными трибуналом в Гааге военными преступниками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом для преследования Кралевича стало его выступление на мероприятии, посвященном 32-й годовщине расправы сепаратистов над сербскими солдатами в Дервенте. Тогда мэр Власеницы, инвалид войны выразил свое уважение Радовану Караджичу и Ратко Младичу, заявив, что это «известные имена, которые следует помнить».

После чего на него был подан иск в боснийскую прокуратуру со стороны организации бошнякских провокаторш под названием «Женщины – жертвы войны».

Преследование мэра Власеницы стало возможным благодаря антисербским уголовным поправкам в уголовный кодекс БиГ со стороны надсмотрщика Запада за страной – экс- Верховного представителя, австрийца Валентина Инцко, вводившим уголовную ответственность за «отрицание геноцида в Сребренице» и «прославление военных преступников».

Прокурор – бошнячка Суада Пашич – повторила детали обвинительного заключения, заявив, что по всем пунктам имеются видеодоказательства, показывающие, что обвиняемый осознавал, что «его слова могут вызвать национальные разногласия и расстроить часть населения».

В свою очередь, адвокат подсудимого Слободан Цвиетич подал возражение и потребовал прекращения разбирательства, заявив, что «правовые положения, на основании которых проводится судебный процесс, не прошли парламентскую или конституционную процедуру, а были навязаны Верховным представителем».

«Это произвольные положения, каждый имеет право на культуру памяти», – заявил он.

Однако возражение защиты было отклонено судьями с формулировкой, что Конституционный суд БиГ неоднократно подтверждал полномочия Верховного представителя.

Ранее из-за поправок Инцко на три года был осуждён Миодраг Малич за то, что вышел на оппозиционный митинг с фотографией, запечатлевшей Караджича и Младича вместе.

Защищавшие свой народ от агрессии и этнических чисток со стороны бошнякских исламистов-сепаратистов и хорватских неоусташей-реваншистов Караджич и Младич были осуждены Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге за мнимые военные преступления и фальшивый «геноцид в Сребренице» и приговорены к пожизненному заключению.