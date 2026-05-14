Русские усиленно работают над аналогом спутниковой связи «Старлинк», и в течение года смогут стопроцентно обеспечить альтернативу на всех полосах фронта.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Старлинк» у них ограничили, но они имеют свою собственную систему спутников, и они уже имеют прототипы аналогов этого усиления сигнала, типа «Старлинка». Да, они непутёвые, они там легко обнаруживаемы, они больших размеров. Так другое – вопрос времени. Они за год эволюционируют – и будут собственную альтернативную сеть иметь стопроцентно на всех полосах фронта. Используя все те же старые методы Wi-Fi-мостов и используя чуть ли не открытые радиоканалы. Мы не успеваем дешифровать миллиард тех перехватов, то есть спам от информации важной отогнать, идентифицировать и использовать», – сказал «Мадьяр».

