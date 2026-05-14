На Украине уверены, что удары РФ по Закарпатью – «месть венграм за Орбана»
Россия наносила удары по Закарпатью в соответствии со своими разведданными о релоцированных украинских предприятиях, без какой-либо политики.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Обстрелы Закарпатья – это месть за то, что венгры не проголосовали за Орбана? Понятия не имею. Я не знаю, куда били. Я думаю, это просто военная логика. Они знают, что – да, релоцировались там разные предприятия. Они делают разведку и наносят удары по этим предприятиям», – отмахнулся Романенко.
Однако подписчики продолжили задавать подобные вопросы.
«Сегодня была большая атака на Закарпатье – получается, без Орбана Закарпатье… При чём тут Орбан? Орбан тут абсолютно ни при чём. Венгры там концентрировано живут на ограниченной территории Закарпатья, в районе Берегового и окрестностей», – раздражался в ответ укро-политолог.
