Украинцы погибнут: Зеленский не захотел снимать корону – экс-советник Кучмы

Владимир Зеленский спрятал своих родственников за границей, поэтому ему безразличны обстрелы украинских городов.

Об этом на своём канале заявил украинский экономист, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский, где ж твои DeepStrike [глубокие удары]? Ни DeepStrike, ни MiddleStrike [средние удары], ничего нет. Лупят со всех сторон. Закарпатье лупят по полной программе. 11 «Гераней» Закарпатье атаковали. Абсолютно была спокойная область.

А почему было не пойти, не позвонить Путину? Говорил же человек: позвоните, давайте переговорим. Нет, не надо нам общаться. Ну тогда, ребята, получайте.

У Зеленского все нормально. Он молодец, поехал в Румынию вместе с Леной, с Сибигой. Всех своих туда повез. Все у него замечательно. А у вас как? Замечательно или нет?», – возмущался Соскин.