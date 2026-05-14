Украинцы погибнут: Зеленский не захотел снимать корону – экс-советник Кучмы
Владимир Зеленский спрятал своих родственников за границей, поэтому ему безразличны обстрелы украинских городов.
Об этом на своём канале заявил украинский экономист, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Зеленский, где ж твои DeepStrike [глубокие удары]? Ни DeepStrike, ни MiddleStrike [средние удары], ничего нет. Лупят со всех сторон. Закарпатье лупят по полной программе. 11 «Гераней» Закарпатье атаковали. Абсолютно была спокойная область.
А почему было не пойти, не позвонить Путину? Говорил же человек: позвоните, давайте переговорим. Нет, не надо нам общаться. Ну тогда, ребята, получайте.
У Зеленского все нормально. Он молодец, поехал в Румынию вместе с Леной, с Сибигой. Всех своих туда повез. Все у него замечательно. А у вас как? Замечательно или нет?», – возмущался Соскин.
«То есть мы с вами наблюдаем, что пока Зеленский всем раздает дроны наши, они лупят по полной программе. Причем уже прямо летят с Белоруссии, прямо залетают в Закарпатье и везде, и никто ничего не может сделать.
А мог бы позвонить Путину, и было бы всё по-другому. Не было бы этих ударов, вы были бы живы, и объекты инфраструктуры были. А так будете без света, без воды, с разрушенными домами, куча раненных и убитых.
А это всё из-за того, что Зеленский не захотел корону свою снять, когда договаривался и обещал, а потом не захотел Путину звонить», – добавил он.
English version :: Читать на английском Украинцы погибнут: Зеленский не захотел снимать корону – экс-советник Кучмы
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: