Украинская вертикаль власти начинает неумолимо разрушаться – Бондаренко

Ни один из ставленников экс-главы президентского офиса Андрея Ермака не пришёл на суд поддержать своего покровителя, что говорит о начале конца выстроенной им вертикали власти.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«28 ноября прошлого года Ермака отправили в отставку. Но уйдя, Ермак остается. Ермак де-факто возглавлял бэк-офис Зеленского. Ни один человек, которого назначил Ермак на те или иные должности, не ушел в отставку. Все люди Ермака оставались на своих постах. Более того, Ермак принимал людей там… раздавал указания, по звонку Ермака принимались кадровые решения в стране. Он оставался у власти. То, что ни один из людей Ермака не пришёл на суд поддержать, многие попытались спрятать головы, как страусы, показывает, что, наверное, дело очень серьезное», – отметил Бондаренко.