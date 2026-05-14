Украинская вертикаль власти начинает неумолимо разрушаться – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
14.05.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Ни один из ставленников экс-главы президентского офиса Андрея Ермака не пришёл на суд поддержать своего покровителя, что говорит о начале конца выстроенной им вертикали власти.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«28 ноября прошлого года Ермака отправили в отставку. Но уйдя, Ермак остается. Ермак де-факто возглавлял бэк-офис Зеленского. Ни один человек, которого назначил Ермак на те или иные должности, не ушел в отставку. Все люди Ермака оставались на своих постах.

Более того, Ермак принимал людей там… раздавал указания, по звонку Ермака принимались кадровые решения в стране. Он оставался у власти.

То, что ни один из людей Ермака не пришёл на суд поддержать, многие попытались спрятать головы, как страусы, показывает, что, наверное, дело очень серьезное», – отметил Бондаренко.

«И, вполне возможно, что следом начнет рушиться вертикаль, созданная Ермаком.

Но при этом сам Буданов не стал полноценным заменителем Ермака в политическом плане. И, соответственно, сейчас, очевидно, эта модель, эта структура начинает рушиться», – добавил он.

